'شي إن' تحذر الأردنيين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذرت شركة رودجيت بيزنس السنغافورية مالكة العلامة التجارية SHEIN (شي إن) اليوم الثلاثاء المتاجر الأردنية ، وفق بيان نشرته بالصحف الاردنية المحلية .

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وجاء في التحذير الذي رصده موقع الوكيل الاخباري ان المتاجر التي تستخدم علامتها التجارية بدون ترخيص مسبق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.