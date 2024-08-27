 
الثلاثاء 2024-08-27 06:39 م
 

 

'شي إن' تحذر الأردنيين

شي إن
شي إن
الثلاثاء، 27-08-2024 06:31 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  حذرت شركة رودجيت بيزنس السنغافورية مالكة العلامة التجارية SHEIN (شي إن) اليوم الثلاثاء المتاجر الأردنية ، وفق بيان نشرته بالصحف الاردنية المحلية .

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وجاء في التحذير  الذي رصده موقع الوكيل الاخباري ان المتاجر التي تستخدم علامتها التجارية بدون ترخيص مسبق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

وبحسب البيان اكدت الشركة انه ليس لديها وكيل معتمد لتوزيع منتجاتها بإستثناء التوزيع المباشر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول.

 
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