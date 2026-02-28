السبت 2026-02-28 03:31 م

صافرات الإنذار تدوي في الأردن مع انتهاء الخطر

السبت، 28-02-2026 01:03 م

الوكيل الإخباري  دوت صافرات الإنذار في الأردن، صباح اليوم السبت، بالتزامن مع بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران.

وتعلن مديرية الأمن العام في الصافرة الثانية عن انتهاء الخطر، بخلاف الصافرة الأولى التي تكون للتحذير من الخطر.

وكان صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لـسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية ضمن واجباتها العملياتية.

وأوضح المصدر أن هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوّها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكل كفاءة واقتدار، داعياً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 
 


