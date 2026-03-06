الجمعة 2026-03-06 02:46 م

صافرات الإنذار تدوي في المملكة

الجمعة، 06-03-2026 02:33 م
الوكيل الإخباري-   دوت صافرات الإنذار في الأردن، اليوم الجمعة ، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران والرد الإيراني على إسرائيل.اضافة اعلان


وتنطلق الصافرة الأولى للتحذير من وجود خطر في سماء المملكة نتيجة اعتراض صواريخ يين الجانبين.
 
 


