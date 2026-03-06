صافرات الإنذار تدوي في المملكة

02:33 م

الوكيل الإخباري- دوت صافرات الإنذار في الأردن، اليوم الجمعة ، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران والرد الإيراني على إسرائيل.





وتنطلق الصافرة الأولى للتحذير من وجود خطر في سماء المملكة نتيجة اعتراض صواريخ يين الجانبين.







