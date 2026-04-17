"صبّار وعَلم".. بلدية الهاشمية الجديدة تبتكر رمزًا وطنيًا للصمود والانتماء

الجمعة، 17-04-2026 05:30 م

الوكيل الإخباري-    جسدت بلدية الهاشمية الجديدة معاني الصمود والانتماء في يوم العلم عبر مبادرة رمزية تمثلت بتوزيع نبات الصبار الصغير الملفوف بالعلم الأردني في لفتة جمعت بين دلالات الثبات والقدرة على التكيف ورسالة حب للوطن.

وتحت شعار "صبار وعلم حكاية صمود أردني" اختارت البلدية أن تعبر عن اعتزازها بالأردن قيادة وشعبًا من خلال تذكار بسيط في شكله عميق في مغزاه، حيث يرمز الصبار إلى الصمود والاستمرارية والعطاء رغم قسوة الظروف، فيما يلتف العلم حوله ليعانق صموده.

 
 


gnews

أخبار محلية "صبّار وعَلم".. بلدية الهاشمية الجديدة تبتكر رمزًا وطنيًا للصمود والانتماء

