"صحة إربد" تطلق وحدة متنقلة لفحص العمال

وأضاف علاونة اليوم الاثنين، إن الوحدة ستتواجد في مدينة الحسن الصناعية لإجراء فحوصات أمراض (السل، الإيدز، الزهري، التهاب الكبد الوبائي B والتهاب الكبد الوبائي C) للعمال، وتبرعت بها منظمة الهجرة الدولية لوزارة الصحة.
وأشار إلى أن إطلاق الوحدة جاء لتعزيز الصحة العامة وحماية المجتمع وتوفير الوقت والجهد والمال على العمال وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة السنوية المطلوبة منهم، إضافة الى تخفيف الضغط على المستشفى.
بدوره، قال رئيس قسم الأمراض الصدرية وصحة الوافدين بمديرية صحة اربد الدكتور فايز بشتاوي، إن إطلاق العربة في مدينة الحسن الصناعية جاء لاحتواء المدينة على عدد كبير من العمال الأردنيين وغير الأردنيين، حيث يتجاوز عددهم 40 ألف عامل.
و أضاف، إن كادر السيارة يضم فني أشعة وفني مختبر وطبيبا لإحراء الفحوصات اللازمة، بمعدل 3 مرات أسبوعياً من 8 صباحاً و حتى 3 مساءً، مؤكدا أن الوحدة المتنقلة مزودة بجهاز للذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السل.
وتوقع علاونة أن تجري الوحدة حوالي ألف فحص شهريا، ويمكنها إجراء الفحوصات و التقصي و الكشف عن مرض السل في المناطق النائية والبعيدة، حيث ستساعد هذه الخدمة بشكل كبير وزارة الصحة في الكشف عن الأمراض السارية ومرض السل ومنع انتشارهما.
