الإثنين 2025-12-22 10:53 م

"صحة إربد" تطلق وحدة متنقلة لفحص العمال

ل
أرشيفية
الإثنين، 22-12-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري- قال مساعد مدير صحة إربد للشؤون الطبية والفنية الدكتور عرفات علاونة، إن المديرية أطلقت وحدة فحص متنقلة للعمال الأردنيين والجنسيات الأخرى بإقليم الشمال.

اضافة اعلان


وأضاف علاونة اليوم الاثنين، إن الوحدة ستتواجد في مدينة الحسن الصناعية لإجراء فحوصات أمراض (السل، الإيدز، الزهري، التهاب الكبد الوبائي B والتهاب الكبد الوبائي C) للعمال، وتبرعت بها منظمة الهجرة الدولية لوزارة الصحة.


وأشار إلى أن إطلاق الوحدة جاء لتعزيز الصحة العامة وحماية المجتمع وتوفير الوقت والجهد والمال على العمال وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة السنوية المطلوبة منهم، إضافة الى تخفيف الضغط على المستشفى.


بدوره، قال رئيس قسم الأمراض الصدرية وصحة الوافدين بمديرية صحة اربد الدكتور فايز بشتاوي، إن إطلاق العربة في مدينة الحسن الصناعية جاء لاحتواء المدينة على عدد كبير من العمال الأردنيين وغير الأردنيين، حيث يتجاوز عددهم 40 ألف عامل.


و أضاف، إن كادر السيارة يضم فني أشعة وفني مختبر وطبيبا لإحراء الفحوصات اللازمة، بمعدل 3 مرات أسبوعياً من 8 صباحاً و حتى 3 مساءً، مؤكدا أن الوحدة المتنقلة مزودة بجهاز للذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السل.


وتوقع علاونة أن تجري الوحدة حوالي ألف فحص شهريا، ويمكنها إجراء الفحوصات و التقصي و الكشف عن مرض السل في المناطق النائية والبعيدة، حيث ستساعد هذه الخدمة بشكل كبير وزارة الصحة في الكشف عن الأمراض السارية ومرض السل ومنع انتشارهما.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رسالة نارية من الأزهر إلى إيطاليا بشأن القضية الفلسطينية

عربي ودولي رسالة نارية من الأزهر إلى إيطاليا بشأن القضية الفلسطينية

ل

طب وصحة مشروبات تمنع امتصاص الحديد

ل

طب وصحة الطريقة الصحيحة لقياس مستوى ضغط الدم

ل

أخبار محلية احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة

مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمركز الوطني للأمن السيبراني

نتنياهو: إسرائيل تعلم أن إيران تجري "تدريبات" مؤخراً

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل تعلم أن إيران تجري "تدريبات" مؤخراً

عطية: الأقصى خط أحمر والاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد

شؤون برلمانية عطية: الأقصى خط أحمر والاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد

ل

أخبار محلية "صحة إربد" تطلق وحدة متنقلة لفحص العمال



 






الأكثر مشاهدة