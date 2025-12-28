"صحة إقليم البترا" تعزز جودة الخدمات

07:04 م

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية صحة إقليم البترا خلال عام 2025 تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للمراكز الصحية، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء وتفعيل المبادرات المجتمعية. اضافة اعلان





واستحدثت المديرية عيادة التغذية وعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز البترا الشامل، وتفعيل عيادة الأسنان لتحسين خدمات صحة الفم والأسنان، إلى جانب تحقيق الاعتماد الصحي لمركز الطيبة الجنوبية وإدراج مركز الراجف ضمن برنامج الاعتماد الصحي تمهيداً لنيل الاعتمادية.



وقال مدير المديرية، الدكتور حاتم الحباشنة، إن الجهود شملت تحسين البنية التحتية في المراكز الصحية ضمن اللواء، مشيراً إلى أن هذه الجهود ركّزت على تطوير بيئة العمل الصحية وتوفير الخدمات الطبية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.



وفي مجال الإشراف الإداري وتطوير الخدمات التشخيصية وبناء القدرات، أشار الحباشنة إلى أنه تم تنفيذ زيارات إشرافية شهرية لجميع المراكز الصحية، وعقد اجتماعات دورية لرؤساء الأقسام لمتابعة الأداء ومعالجة التحديات، إلى جانب تفعيل أقسام المديرية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، كما تم رفع كفاءة المختبرات والأشعة، وتنظيم ورش ودورات تدريبية للكادر الطبي والإداري، وتشكيل لجان لمتابعة الالتزام بسير الدوام والتعليمات.



وتضمنت المبادرات المجتمعية والتوعوية حملات للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، وحملة "فرسان المناعة" لتعزيز الوعي بأهمية مطعوم المكورات الرئوية، إضافة إلى مبادرة "فن التعامل مع ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة" لتعزيز الدمج المجتمعي.



وأكد الحباشنة أن الإنجازات التي تحققت خلال العام تأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء الإداري، مشيراً إلى أن صحة المواطنين تظل أولوية قصوى للمديرية، وأن العمل سيستمر لتعزيز المبادرات التوعوية وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع أبناء لواء البترا.

