صحة الزرقاء تفعل خطة المناوبات في المراكز الصحية

الوكيل الإخباري- فعّلت مديرية صحة الزرقاء برنامج المناوبات للمراكز الصحية الشاملة، ضمن خطة وزارة الصحة الهادفة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والرعاية للمواطنين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، عبر تشغيل المراكز الصحية الشاملة، وتكثيف الجاهزية الميدانية وخدمات الطوارئ وبنك الدم.





وقال مدير صحة الزرقاء، الدكتور خالد عبد الفتاح، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن البرنامج يشمل تشغيل تسعة مراكز صحية شاملة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، لتقديم خدمات الطب العام والإسعاف والطوارئ، بما يضمن تعزيز الاستجابة الصحية والتعامل مع مختلف الحالات المرضية والطارئة بكفاءة عالية.



وبيّن أن المراكز المشمولة بالدوام هي: المشيرفة الشامل، والرشيد الشامل، والأمير حمزة الشامل، والزرقاء الشامل، ووادي الحجر الشامل، والظليل الشامل، والأزرق الشامل، وإسكان الهاشمية الشامل، وحدود العمري، إضافة إلى مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء.



وأضاف أن ثلاثة مراكز صحية تواصل عملها على مدار 24 ساعة، وهي: الأزرق الشامل، وحدود العمري، وإصلاح وتأهيل الزرقاء، وذلك منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى يوم السبت المقبل، لضمان ديمومة الخدمات الصحية واستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة.



وأشار إلى أن البرنامج يتضمن كذلك فحص المياه وتشغيل مختبر المياه لإجراء الفحوصات الروتينية وجمع العينات وفق الأصول الفنية المعتمدة، إلى جانب استقبال المراجعين، وصرف الأدوية، وإجراء غيارات الجروح، وتحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات عند الحاجة.



وأكد الدكتور عبد الفتاح استمرار عمل بنك الدم الإقليمي على مدار الساعة، مع متابعة جاهزية مخزون الدم ومشتقاته، وتنفيذ زيارات ميدانية تفقدية لمتابعة سير العمل ميدانياً من خلال المناوب الإداري، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.









