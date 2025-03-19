صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة

وأكد السعايدة أهمية التعامل مع المهنة بكل شفافية ومصداقية، والتزام ميثاق الشرف الصحفي، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها.
وأشار إلى أهمية ممارسة العمل الصحفي الملتزم بأخلاقيات المهنة، داعيا إلى التواصل مع النقابة للاستفادة من الدورات والبرامج التي تقدمها.
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