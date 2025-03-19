صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة

الوكيل الإخباري- أدى أربعة زملاء جدد قسم النقابة، اليوم الأربعاء، أمام النقيب الزميل راكان السعايدة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم نائب النقيب جمال شتيوي، وخالد القضاة، وعلي فريحات، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وسامي الحربي.

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وأكد السعايدة أهمية التعامل مع المهنة بكل شفافية ومصداقية، والتزام ميثاق الشرف الصحفي، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها.