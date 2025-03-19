 
الأربعاء 2025-03-19 04:02 م
 

صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة

صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة
صحفيون جدد يؤدون قسم النقابة
 
الأربعاء، 19-03-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-    أدى أربعة زملاء جدد قسم النقابة، اليوم الأربعاء، أمام النقيب الزميل راكان السعايدة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم نائب النقيب جمال شتيوي، وخالد القضاة، وعلي فريحات، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وسامي الحربي.

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وأكد السعايدة أهمية التعامل مع المهنة بكل شفافية ومصداقية، والتزام ميثاق الشرف الصحفي، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها.


وأشار إلى أهمية ممارسة العمل الصحفي الملتزم بأخلاقيات المهنة، داعيا إلى التواصل مع النقابة للاستفادة من الدورات والبرامج التي تقدمها.

 
 
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