صدمة بالكرك.. أردى أستاذه طعنا وهو خارج من صلاة الفجر

وفي التفاصيل أقدم أحد الطلاب الجامعيين صباح اليوم الجمعة على طعن دكتور جامعي أثناء خروجه من صلاة الفجر في منطقة مؤتة .
وبحسب ما روى شهود عيان، فقد تم اسعاف المغدور إلى مستشفى الكرك الحكومي، إلا إنه مالبث وأن فارق الحياة .
وقامت الأجهزة الأمنية بالمباشرة بالتحقيق والوقوف على ملابسات الحادثة، فيما استيقظت المحافظة مصدومة من الخبر.
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