صدمة بالكرك.. طالب بالجامعة يقتل أستاذه وهو خارج من صلاة الفجر

الوكيل الإخباري- تعرض استاذ جامعي للطعن من قبل أحد الطلاب الجامعيين وذلك اثناء خروجه من صلاة الفجر في منطقة مؤتة بمحافظة الكرك وما لبث إلا ان فارق الحياة.

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وفي التفاصيل أقدم أحد الطلاب الجامعيين صباح اليوم الجمعة على طعن دكتور جامعي أثناء خروجه من صلاة الفجر في منطقة مؤتة .



وبحسب ما روى شهود عيان، فقد تم اسعاف المغدور إلى مستشفى الكرك الحكومي، إلا إنه مالبث وأن فارق الحياة .