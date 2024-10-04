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صدمة بالكرك.. طالب بالجامعة يقتل أستاذه وهو خارج من صلاة الفجر

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 04-10-2024 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض استاذ جامعي للطعن من قبل أحد الطلاب الجامعيين وذلك اثناء خروجه من صلاة الفجر في  منطقة مؤتة بمحافظة الكرك وما لبث إلا ان فارق الحياة. 

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وفي التفاصيل أقدم أحد الطلاب الجامعيين صباح اليوم الجمعة على طعن دكتور جامعي أثناء خروجه من صلاة الفجر في منطقة مؤتة .


وبحسب ما روى شهود عيان، فقد تم اسعاف المغدور إلى مستشفى الكرك الحكومي، إلا إنه مالبث وأن فارق الحياة .


وأكد مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري" ان القاتل يدرس الهندسة وهو ابن دكتور  اخر ويسكن في السكن الجامعي مع ابيه  ولا علاقة للدراسة في الحادثة.

 
gnews

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