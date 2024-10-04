صدمة بالكرك.. طالب بالجامعة يقتل أستاذه وهو خارج من صلاة الفجر

وفي التفاصيل أقدم أحد الطلاب الجامعيين صباح اليوم الجمعة على طعن دكتور جامعي أثناء خروجه من صلاة الفجر في منطقة مؤتة .
وبحسب ما روى شهود عيان، فقد تم اسعاف المغدور إلى مستشفى الكرك الحكومي، إلا إنه مالبث وأن فارق الحياة .
وأكد مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري" ان القاتل يدرس الهندسة وهو ابن دكتور اخر ويسكن في السكن الجامعي مع ابيه ولا علاقة للدراسة في الحادثة.
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