صدور إرادات ملكية بالبطاينة وخوري والهنداوي والطراونة

وتضمنت الإرادات الملكية بالموافقة على نقل السفير يوسف البطاينة من السفارة الاردنية في جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المركز اعتبارا من 1 آب، وتعيينه سفيرًا لدى مملكة بلجيكا اعتبارا من 4 آب بالإضافة إلى أن يكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة لدى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
كما صدرت إرادة جلالة الملك، بتعيين السفير فايز خوري ليكون سفيرًا فوق العادة للمملكة لدى جمهورية ألمانيا.
وتضمنت الإرادات أيضًا تسمية السفير الأردني لدى جمهورية النمسا محمد سمير الهندواي مندوبًا عن المملكة لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في النمسا.
و صدرت الإرادة الملكية، بتعيين السفير ماهر الطراونة ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة، لدى جمهورية العراق.
كما وافقت الحكومة على قرار جمهورية الكونغو الديموقراطية بترشيح سفير فوق العادة غير مقيم لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
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