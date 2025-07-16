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صدور إرادات ملكية سامية وقرارات لمجلس الوزراء

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:58 م

الوكيل الإخباري- صدرت إرادات ملكية سامية وعدد من قرارات مجلس الوزراء في العدد الأخير الصادر من الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

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وتاليا نصها:


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