صدور إرادات ملكية سامية وقرارات لمجلس الوزراء

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٩٥) تاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة الدكتور مصطفى إبراهيم بطرس الحمارنة رئيساً للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٣٨) تاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندس خلدون أحمد رشيد الخالدي مديراً عاماً لدائرة الأراضي والمساحة بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠١٤) تاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد رأفت موسى سليمان الصوافين مديراً عاماً لمؤسسة التدريب المهني بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.

وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ الموافقة على ترفيع الموظف من ملاك وزارة التربية والتعليم السيد موسى محمد عطا الله بنات إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ وإحالته على التقاعد بناءً على طلبه اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٥/١.