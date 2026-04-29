الأربعاء 2026-04-29 05:23 م

صدور إرادات ملكية سامية وقرارات لمجلس الوزراء

الأربعاء، 29-04-2026 03:38 م

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٩٥) تاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة الدكتور مصطفى إبراهيم بطرس الحمارنة رئيساً للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٣٨) تاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة المهندس خلدون أحمد رشيد الخالدي مديراً عاماً لدائرة الأراضي والمساحة بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠١٤) تاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد رأفت موسى سليمان الصوافين مديراً عاماً لمؤسسة التدريب المهني بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧.

وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ الموافقة على ترفيع الموظف من ملاك وزارة التربية والتعليم السيد موسى محمد عطا الله بنات إلى الدرجة التي تلي درجته الحالية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ وإحالته على التقاعد بناءً على طلبه اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٥/١.

 


