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صدور إرادات ملكية سامية

ارادة ملكية
ارادة ملكية
الأربعاء، 16-10-2024 09:20 م

الوكيل الإخباري-    صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تسمية السفير الاردني في بلجيكا يوسف البطاينة ليكون رئيساً لبعثة الاردن لدى حلف شمال الاطلسي (الناتو).

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كما صدرت الارادات الملكية السامية بترفيع موظفتين في الديوان الملكي الهاشمي،هما: تمارا محمد مدين سطاش وناريمان صبحي حسن غنه جق.


وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الدكتور محمود عبابنة عضوا في مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية عن فئة ذوي الخبرة والرأي بدلا من المرحوم الاستاذ الدكتور فهمي سليم الغزوي.


وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة سعادة الاستاذة علياء حران يعقوب زريقات من عضوية مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان.

 
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