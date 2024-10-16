صدور إرادات ملكية سامية

كما صدرت الارادات الملكية السامية بترفيع موظفتين في الديوان الملكي الهاشمي،هما: تمارا محمد مدين سطاش وناريمان صبحي حسن غنه جق.
وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الدكتور محمود عبابنة عضوا في مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية عن فئة ذوي الخبرة والرأي بدلا من المرحوم الاستاذ الدكتور فهمي سليم الغزوي.
وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة سعادة الاستاذة علياء حران يعقوب زريقات من عضوية مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان.
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