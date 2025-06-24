صدور إرادات ملكية سامية

الدكتور سلطان عبد الله فايز الماضي، والدكتور حمدان فهد صياح السرحان، وهاشم علي حسين العبداللات، والدكتور مشعل دحيلان غيث ابن هداية، وياسين عبد ربه السعد الحسبان، وأيمن تركي مصطفى العوايشة.
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