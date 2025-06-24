صدور إرادات ملكية سامية

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، بتعيين التالية أسماؤهم محافظين في وزارة الداخلية اعتبارا من تاريخ 23/6/2025، وهم: اضافة اعلان





الدكتور سلطان عبد الله فايز الماضي، والدكتور حمدان فهد صياح السرحان، وهاشم علي حسين العبداللات، والدكتور مشعل دحيلان غيث ابن هداية، وياسين عبد ربه السعد الحسبان، وأيمن تركي مصطفى العوايشة.