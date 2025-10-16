الخميس 2025-10-16 05:20 م
 

صدور إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية - أسماء

ارادة ملكية
إرادة ملكية
 
الخميس، 16-10-2025 03:33 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، إرادة ملكية سامية بالموافقة على تعيين قضاة من خريجي المعهد القضائي الفوجين الثاني والعشرين والثالث العشرين، قضاة متدرجين في الدرجة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية اعتباراً من تاريخ 21/10/2025.اضافة اعلان


وتاليًا الأسماء:



Image1_10202516152514977743420.jpg
Image2_10202516152514977743420.jpg
 
 
