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صدور إرادة ملكية سامية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 07:43 م

الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الدكتور ثروت محمد حمدان مصالحة، رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس وعضوية التالية أسماؤهم:

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1- معالي السيدة هالة نعمان خيرالدين "بسيسو لطوف".
2- عطوفة الدكتور عماد نعيم سليم القلانزه الحجازين.
3- عطوفة السيدة بيان أحمد يوسف التل.
4- سعادة السيدة فالنتينا عيسى محفوظ قسيسية.
5- سعادة السيد ثائر أحمد عبدالهادي النجداوي.
6- سعادة السيد أسامة جابي جورج غنوم.
7- سعادة السيد رجا حنا توفيق غرغور.
8- سعادة المهندس وهيب إسحق ميخائيل مدانات.
9- سعادة السيد سامي بهاء ممدوح النابلسي.
10- سعادة السيدة رانية إبراهيم محمد صبيح.

 
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