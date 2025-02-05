صدور إرادة ملكية سامية

1- معالي السيدة هالة نعمان خيرالدين "بسيسو لطوف".
2- عطوفة الدكتور عماد نعيم سليم القلانزه الحجازين.
3- عطوفة السيدة بيان أحمد يوسف التل.
4- سعادة السيدة فالنتينا عيسى محفوظ قسيسية.
5- سعادة السيد ثائر أحمد عبدالهادي النجداوي.
6- سعادة السيد أسامة جابي جورج غنوم.
7- سعادة السيد رجا حنا توفيق غرغور.
8- سعادة المهندس وهيب إسحق ميخائيل مدانات.
9- سعادة السيد سامي بهاء ممدوح النابلسي.
10- سعادة السيدة رانية إبراهيم محمد صبيح.
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