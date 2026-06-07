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صدور إرادة ملكية سامية

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صدور إرادة ملكية سامية
 
الأحد، 07-06-2026 05:01 م

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، الأحد، بترفيع عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

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