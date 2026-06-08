الإثنين 2026-06-08 08:02 م

صدور إرادة ملكية سامية

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أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 07:42 م
الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين غالب محمد حجازي مديراً تنفيذياً للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، اعتباراً من تاريخ 7 حزيران 2026.اضافة اعلان
 
 


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