صدور إرادة ملكية سامية

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على فتح سفارة للأردن في جمهورية فنزويلا البوليفارية. اضافة اعلان











