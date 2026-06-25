الخميس 2026-06-25 07:18 م

صدور إرادة ملكية سامية

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 06:45 م
الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على فتح سفارة للأردن في جمهورية فنزويلا البوليفارية.اضافة اعلان
 
 


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