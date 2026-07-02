الخميس 2026-07-02 07:58 م

صدور إرادة ملكية سامية

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صدور إرادة ملكية سامية
 
الخميس، 02-07-2026 06:37 م
الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير غسان المجالي من السفارة الأردنية في إسرائيل إلى مركز الوزارة اعتبارا من 15 تموز 2026. اضافة اعلان
 
 


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