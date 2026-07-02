صدور إرادة ملكية سامية

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير غسان المجالي من السفارة الأردنية في إسرائيل إلى مركز الوزارة اعتبارا من 15 تموز 2026. اضافة اعلان







