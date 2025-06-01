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صدور إرادتان ملكيتان بالأحمد والشريدة

ارادة ملكية
ارادة ملكية
 
الأحد، 01-06-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين عطوفة الدكتور نضال ابراهيم محمد الاحمد أمينا عاما لوزارة الثقافة.

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كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين عطوفة السيد ناصر هيثم محمد الشريدة امينا عاما لسجل الجمعيات.

 
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