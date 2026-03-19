الجمعة 2026-03-20 06:00 ص

صدور إرادتين ملكيتين ساميتين

صدور إرادات ملكية سامية
ارادة ملكية
 
الخميس، 19-03-2026 10:57 م

الوكيل الإخباري-   صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بالسماح اللواء أحمد حسني حسن حتقاي مدير عام دائرة المخابرات العامة بحمل نجمة القدس من وسام القدس الممنوح له من قبل محمود عباس رئيس دولة فلسطين وذلك تقديراً لدوره في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح ميغيل ماريا دي لوكاس غونثالث سفير مملكة اسبانيا المعتمد والمقيم لدى البلاط الملكي الهاشمي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله .

اضافة اعلان

 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة