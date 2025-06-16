صدور ارادات ملكية سامية

و صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح ناصر سلطان حمزة الشريدة وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تسميته سفيرا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى اليابان.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على المهندس باسل محمد جبر الديك بميدالية اليوبيل الفضي.
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