صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخاص بالعام 2025

الوكيل الإخباري- صدر يوم الأربعاء العدد الأخير من الجريدة الرسمية الخاص بالعام 2025، والذي حمل الرقم 6026.





وشمل العدد نشر قوانين وأنظمة معدلة، إضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم.



وضم العدد قانونًا معدلًا لقانون التنفيذ الشرعي، ونظامًا معدلًا لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج.



كما شمل نظامًا معدلًا لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، واتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال السياحة.



وضم العدد اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الثقافة وحكومة جمهورية رواندا ممثلة بوزارة الوحدة الوطنية والمشاركة المدنية.



كما شمل النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، واتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.



وشمل العدد مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة السياحة والآثار وحكومة جمهورية رواندا ممثلة بمجلس تنمية رواندا بشأن التعاون في مجال السياحة.



وشمل العدد تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025، وتعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2025.



كما شمل تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة 2025.

