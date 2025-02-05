صدور العدد الخاص من مجلة الأقصى العسكرية بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الأعلى

وازدان غلاف المجلة بصورة جلالة القائد الأعلى بلباس العرش.
ويأتي هذا الإصدار الخاص تعبيراً عن معاني الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، وتوثيقاً لإنجازات جلالته في تعزيز مسيرة الأردن التنموية ودوره الإقليمي والدولي.
وتضمنت المجلة التي يترأس تحريرها مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، عدداً من المقالات والمواضيع المتنوعة، التي أبرزت محطات مسيرة جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية مرورًا بدوره في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على المقدسات الإسلامية، وصولًا إلى جهوده الرامية لتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة عبر مبادرات الحوار والسلام، واشتملت المجلة على مقابلات صحفية مع عدد من رفاق السلاح خدموا بمعية جلالته في القوات المسلحة آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
فقط ليوم واحد ..تنويه من ترخيص السواقين والمركبات
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
-
"مرصد الزلازل": تسجيل 26 زلزالا محليا الشهر الماضي
-
رئيس جامعة مؤتة يحاضر حول مسيرة تطور التعليم في المملكة
-
فتح باب الترشح لانتخابات الشعب الهندسية بنقابة المهندسين
-
إطلاق التقرير النهائي لنتائج المسح الوطني للأمراض غير السارية
-
مديرية الأمن العام تدعو إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي