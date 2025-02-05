صدور العدد الخاص من مجلة الأقصى العسكرية بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الأعلى

الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، العدد الخاص "1232"من مجلة الأقصى لشهر شباط 2025 بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية "الثالث والستين".

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وازدان غلاف المجلة بصورة جلالة القائد الأعلى بلباس العرش.



ويأتي هذا الإصدار الخاص تعبيراً عن معاني الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، وتوثيقاً لإنجازات جلالته في تعزيز مسيرة الأردن التنموية ودوره الإقليمي والدولي.