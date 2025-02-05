 
الأربعاء 2025-02-05 04:21 م
 

صدور العدد الخاص من مجلة الأقصى العسكرية بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الأعلى

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الأربعاء، 05-02-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، العدد الخاص "1232"من مجلة الأقصى لشهر شباط 2025 بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية "الثالث والستين".

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وازدان غلاف المجلة بصورة جلالة القائد الأعلى بلباس العرش.


ويأتي هذا الإصدار الخاص تعبيراً عن معاني الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، وتوثيقاً لإنجازات جلالته في تعزيز مسيرة الأردن التنموية ودوره الإقليمي والدولي.


وتضمنت المجلة التي يترأس تحريرها مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، عدداً من المقالات والمواضيع المتنوعة، التي أبرزت محطات مسيرة جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية مرورًا بدوره في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على المقدسات الإسلامية، وصولًا إلى جهوده الرامية لتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة عبر مبادرات الحوار والسلام، واشتملت المجلة على مقابلات صحفية مع عدد من رفاق السلاح خدموا بمعية جلالته في القوات المسلحة آنذاك.

 

 
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