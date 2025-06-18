الأربعاء 2025-06-18 02:15 م
 

صدور العدد الـ 16 من مجلة البحث العلمي حول دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة

مجلة البحث العلمي حول دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة
مجلة البحث العلمي حول دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع العدد الـ 16 من مجلة البحث العلمي تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة".

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واشتملت موضوعات المجلة التي يرأس تحريرها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة ويدير تحريرها الدكتور فراس الزيود على مجموعة من الدراسات والبحوث والمقالات، منها دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الثروة الحيوانية ودوره في مكافحة الحشرات والآفات وفي المجال الصحي، إضافة الى الذكاء الاصطناعي في دراسات الأرض والبيئة والسياحة ووقاية النبات والتنمية المستدامة وتحولات الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي والأبحاث العلمية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

 
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