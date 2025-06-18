صدور العدد الـ 16 من مجلة البحث العلمي حول دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة

الوكيل الإخباري- أصدرت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع العدد الـ 16 من مجلة البحث العلمي تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة".

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