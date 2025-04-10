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صدور العدد 111 من مجلة "دراسات شرق أوسطية"

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أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-  أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات العدد 111 من مجلة "دراسات شرق أوسطية ربيع 2025" الذي عالج موضوعات وقضايا متعددة وراهنة على ساحة العالم العربي والشرق الأوسط.

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وأوضح المركز في بيان، اليوم الخميس، أن العدد تضمن مقالاً افتتاحياً بعنوان "العرب وامتلاك القوة" كما احتوى على بحثين محكمين، الأول منهما بعنوان "إعادة بناء مفهوم الأمن القومي العربي 2025-2035" وتناول كيفية إعادة بناء مفهوم الأمن القومي العربي بما يضمن مواجهة التحديات وتحقيق توازن بين السيادة الوطنية والالتزام بالأمن العربي الشامل.


فيما ناقش البحث الثاني "أثر معركة طوفان الأقصى على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية تجاه المنطقة"، حيث تمت معالجة الآثار ضمن مستويين، "أولهما ما أحدثه "طوفان الأقصى" من اختلالات وتغيرات على ركائز ومنظومات الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية وثانيهما الآثار التي تركها على هذه الاستراتيجية الأمنية تجاه الإقليم".


وتضمنت المجلة ثماني مواد علمية في باب التحليلات والتقارير، بالإضافة إلى ملف بيبلوغرافي حول "الثورة والربيع العربي في سوريا 2011-2024" متضمناً مراجع عربية وإنجليزية وأحدث الإصدارات.


يذكر أن مجلة دراسات الشرق الأوسط، مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة في مجالات التحول القصيرة التي لا تستوعبها الدراسات والبحوث الطويلة وصدر منها حتى ربيع 2025 "111" عددا ويقع العدد الأخير في "210" صفحات.

 
gnews

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