صدور المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

ويبدأ العمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إذ نصت التعديلات على أن يتم الترشيح للاستفادة من المنح والقروض وفقاً للواء المثبت على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية.
وشملت التعديلات إضافة بند جديد يتعلق بحالات إصابة رب الأسرة بقصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، المثبت بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
-
أخبار متعلقة
-
نشر الأسس المعدلة لتخصيص واستعمال الموارد المائية في وادي الأردن
-
بلديات تكثف جهودها لمواجهة المنخفض الجوي غدًا
-
مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة و"أوبيلوس"
-
وزير البيئة يزور شركة برومين الأردن لتقييم أضرار الأمطار
-
بلدية المفرق تحقق حزمة إصلاحات لخدمة المواطنين خلال عام 2025
-
أمانة عمان توقف مؤقتا خدماتها الإلكترونية من منتصف الليلة
-
مشاريع تعليمية وتخصصات مهنية جديدة في مدارس قصبة المفرق
-
اجتماع مجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي داخل عربة تاريخية