صدور المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء.





ويبدأ العمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إذ نصت التعديلات على أن يتم الترشيح للاستفادة من المنح والقروض وفقاً للواء المثبت على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية.



وشملت التعديلات إضافة بند جديد يتعلق بحالات إصابة رب الأسرة بقصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، المثبت بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



