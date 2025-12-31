الخميس 2026-01-01 12:24 ص

صدور المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

صدور المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية
صدور المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية
الأربعاء، 31-12-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء.اضافة اعلان


ويبدأ العمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إذ نصت التعديلات على أن يتم الترشيح للاستفادة من المنح والقروض وفقاً للواء المثبت على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية.

وشملت التعديلات إضافة بند جديد يتعلق بحالات إصابة رب الأسرة بقصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، المثبت بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار الشركات عرض لفترة محدودة لحجوزات الشركة الأردنية للطيران عبر التطبيق

مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الأمن بتفجير انتحاري في حلب

عربي ودولي مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الأمن بتفجير انتحاري في حلب

إيران: القبض على 7 عناصر على صلة بجماعات مقيمة في أميركا وأوروبا

عربي ودولي إيران: القبض على 7 عناصر على صلة بجماعات مقيمة في أميركا وأوروبا

ا

أخبار محلية نشر الأسس المعدلة لتخصيص واستعمال الموارد المائية في وادي الأردن

صدور المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

أخبار محلية صدور المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

ب

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة المذاق الغريب في الفم.. متى يكون إنذارا صحيا لا ينبغي تجاهله؟

منخفض جوي الخميس .. وهذه المناطق الأكثر تأثراً بالأمطار الغزيرة

الطقس منخفض جوي الخميس .. وهذه المناطق الأكثر تأثراً بالأمطار الغزيرة



 






الأكثر مشاهدة