السبت 2026-05-23 07:59 م

صدور النظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 2026

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
السبت، 23-05-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري-   صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2026، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور، وبعد إقراره من مجلس الوزراء .

اضافة اعلان

 

وبموجب النظام الجديد، يقرأ النظام المعدل مع نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم (63) لسنة 2004 وتعديلاته كنظام واحد، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن التعديل إضافة الفقرة الجديدة (د) إلى المادة (12) من النظام الأصلي، نصت على استيفاء رسوم لترخيص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي الخاصة بصناع المحتوى الرقمي، بواقع 500 دينار كرسم ترخيص يُستحق بعد مرور سنة من تاريخ منح الرخصة، إضافة إلى 100 دينار سنويا كرسم لتجديد الرخصة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يتحدث عن "فرصة" لقبول إيران ابرام اتفاق مع الولايات المتحدة السبت

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

أخبار الشركات شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية سلطة العقبة: مؤشرات سياحية إيجابية وتوقعات بارتفاع نسب إشغال الفنادق

وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بعمان

أخبار محلية وزير الاستثمار: 92 مشروعا باستثمارات بلغت 106 ملايين خلال الربع الأول

المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي

أخبار محلية المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران

الأمن العام يوضح تفاصيل اعتداء على حدث في إربد

أخبار محلية الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في إربد

الخلايلة: استكمال تجهيز مخيمات عرفات وبدء تفويج الحجاج مساء الاثنين بعد غروب الشمس

أخبار محلية الخلايلة: استكمال تجهيز مخيمات عرفات وبدء تفويج الحجاج مساء الاثنين بعد غروب الشمس



 
 






الأكثر مشاهدة

 