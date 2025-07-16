صدور تعديلات جديدة على نظام تسجيل الأصناف النباتية لعام 2025

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، نظام معدل لتسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025، وذلك ضمن جهود تعزيز الخدمات المقدمة في القطاع الزراعي وتحديث الإطار التشريعي والتقني للنظام السابق.

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وأهم التعديلات في النظام الجديد، تسلم الوثائق إلكترونيًا أو بالبريد المسجل، وشملت التعديلات إتاحة تقديم الطلبات، التصاريح والمستندات عبر وسائل إلكترونية معتمدة أو بالبريد المسجل، ومطابقة معايير UPOV.



كما اشتملت شروط تسجيل الأصناف على التميّز، الثبات، والجِدّة بما يتفق مع منظمة حماية الأصناف العالمية، وتبني الإجراءات الرقمية واستحدث النظام آليات إلكترونية تسهم في تقليص زمن ومجهود المراجعين.