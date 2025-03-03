 
الإثنين 2025-03-03 02:58 م
 

صدور تعليمات إجراءات الاندماج للشركات وتسوية الاعتراضات

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أرشيفية
الإثنين، 03-03-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025، والصادرة بمقتضى المادة (233) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.

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ووفقاً للتعليمات؛ يجب الحصول على موافقة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على طلب الاندماج قبل البدء بإجراءات الاندماج.


وأوضحت التعليمات الإجراءات المتعلقة بالاندماج بطريق الضم، والتملك، علاوة على اندماج فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة

 
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