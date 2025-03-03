صدور تعليمات إجراءات الاندماج للشركات وتسوية الاعتراضات

ووفقاً للتعليمات؛ يجب الحصول على موافقة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على طلب الاندماج قبل البدء بإجراءات الاندماج.
وأوضحت التعليمات الإجراءات المتعلقة بالاندماج بطريق الضم، والتملك، علاوة على اندماج فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
-
أخبار متعلقة
-
حملة توعوية لحماية المواطنين في رمضان
-
الأمن العام: خطة أمنية ومرورية وأنشطة مجتمعية وإنسانية
-
عملية نوعية ونادرة لإنقاذ حياة شاب بمستشفى الملك المؤسس
-
الملكة: من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة - فيديو
-
تنشيط السياحة تشارك في مؤتمر سياحة المغامرات في لندن
-
740 متسولًا تم ضبطهم خلال 412 حملة لمكافحة التسول في شباط
-
الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة
-
الصناعة والتجارة: يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك