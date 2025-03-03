صدور تعليمات إجراءات الاندماج للشركات وتسوية الاعتراضات

الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025، والصادرة بمقتضى المادة (233) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.

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ووفقاً للتعليمات؛ يجب الحصول على موافقة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على طلب الاندماج قبل البدء بإجراءات الاندماج.