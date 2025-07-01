صدور تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات

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الوكيل الإخباري- صدرت في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات. اضافة اعلان





وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع المرخص لهم لتقديم خدمة الاتصالات العامة وفقا الأحكام القانون.



ويتولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حالات الطوارئ والأزمات ما يلي: تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات التي ترتبط بعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية الوطنية والإشراف على عملية الاستجابة على المستوى الوطني، وكذلك إخطار الهيئة بحالات الطوارئ التي تؤثر على عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع أو تتطلب تدخلا لمواجهة أي طارئ خارج القطاع.



وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهام والمسؤوليات التالية: الإشراف على الاستجابات المرتبطة بالقطاع لغاية التخطيط المبكر وإدارة عمليات الطوارئ، إعداد خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع على مستوى القطاع من قبل اللجنة وبإقرار من قبل مجلس مفوضي الهيئة، وتقديم الدعم والمشورة للمركز الوطني لإدارة الأزمات فيما يخص القطاع، وأيضاً تنسيق جميع الإجراءات اللازمة والأنشطة الخاصة باستجابة المرخص لهم في التعامل مع حالات الطوارئ، والإشراف على التنفيذ السليم لأية خطط أو إجراءات مفروضة أو مقرر من الهيئة بموجب هذه التعليمات.



كما تتولى إدامة ومتابعة عمل اللجنة وتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات عند تنفيذ الخطط المعتمدة لضمان سرعة الاستجابة في أسرع وقت في حالات الطوارئ، وإخطار المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عند حدوث طارئ يؤثر على إدامة خدمات الاتصالات العامة والخدمات التي ترتبط بها من القطاعات الأخرى، وتحديد مدى الحاجة لتفعيل خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع ونوع الاستجابة اللازمة والإجراءات الوقائية أو التصحيحية المرتبطة بها ويتم ذلك بقرار من مجلس مفوضي الهيئة.