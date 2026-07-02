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صدور تعليمات تنفيذية خاصة بشأن "انتخابات الصناعة" في الجريدة الرسمية

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أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 10:58 م

الوكيل الإخباري- صدر في العدد رقم 6056 من الجريدة الرسمية، 3 تعليمات تنفيذية خاصة، تتعلق بانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026.

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وتتعلق التعليمات التنفيذية الخاصة الصادرة، بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لتلك الانتخابات، وبتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لذات الانتخابات، بقواعد حملات الدعاية الانتخابية للانتخابات ذاتها.


وكان قد قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم السبت الموافق 3/10/2026 موعدًا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.


وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يكون السبت الموافق 10/10/ 2026 موعدًا للاقتراع؛ على أن تكون فترة تقديم مواعيد الترشح من تاريخ 26/ 8 إلى 9 /9 / 2026.

 
 


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