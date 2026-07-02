صدور تعليمات تنفيذية خاصة بشأن "انتخابات الصناعة" في الجريدة الرسمية

وتتعلق التعليمات التنفيذية الخاصة الصادرة، بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لتلك الانتخابات، وبتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لذات الانتخابات، بقواعد حملات الدعاية الانتخابية للانتخابات ذاتها.
وكان قد قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم السبت الموافق 3/10/2026 موعدًا للاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يكون السبت الموافق 10/10/ 2026 موعدًا للاقتراع؛ على أن تكون فترة تقديم مواعيد الترشح من تاريخ 26/ 8 إلى 9 /9 / 2026.
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني للسلة يبلغ الدور الثاني رغم خسارته أمام إيران
-
تحذير من الأمن السيبراني للأردنيين
-
العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين
-
مباحثات أردنية عراقية لتعزيز التعاون في القطاع النفطي
-
داليا خليفة مديرة جديدة لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي
-
الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالعاصمة السورية دمشق
-
احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
هذا سبب طلب رئيس الوزراء استقالة وزير العمل من الحكومة