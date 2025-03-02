صدور تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
-
أخبار متعلقة
-
صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
البريد الأردني يفعل نوافذ بريدية جديدة
-
الأردن يدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الأوقاف: الملك تبرع بكمية من الذهب لترميم قبة الصخرة وأعمدة ذهبية وألواح
-
حملات رقابية مكثفة على الأسواق في عجلون