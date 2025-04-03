صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها

وتسمى هذه التعليمات، تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويتولى المركز الوطني للأمن السيبراني، مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات.
وبحسب التعليمات، يتم ضبط المخالفات وإثباتها من خلال الموظفين المعنيين في المركز وتحرير المخالفة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى الموظف الذي قام بضبط المخالفة تنظيم محضر ضبط، يتضمن بيانات المخالف ومكانه، ونوع المخالفة وطبيعتها، واسم موظف الضبط وتوقيعه، وتاريخ تحرير محضر الضبط بالمخالفة ووقته، وتوقيع المخالف.
ويرفع الموظف الذي قام بضبط المخالفة وتحرير محضر الضبط تقريرا بذلك إلى مدير المديرية المعنية في المركز لإحالته إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
وبحسب المادة 4 من التعليمات، ويقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار، وللرئيس بناءً على طلب المخالف ولأسباب مبررة تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة على أن تراعى في التمديد المدة التي يحتاجها المخالف فعليا للتصويب.
وبينت التعليمات، أنه إذا انقضت المدة المحددة ولم يقم المخالف بتصويب المخالفة، يجري اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون بحق المخالف، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة في هذه التعليمات، وللمركز، وفي حالات خاصة ومبررة، اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون وفق هذه التعليمات.
وتحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقًا للمعايير والشروط التالية: إذا كان المخالف شخصًا طبيعيًا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، إذا كان المخالف شخصًا غير مرخص أو جهة غير مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، إذا كان المخالف شخصًا مرخصًا أو جهة مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية
-
بلدية شرحبيل ترفع 120 طناً من النفايات خلال عطلة العيد
-
110 الآف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر
-
اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد
-
تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا