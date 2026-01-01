صدور تعليمات معدّلة لتنظيم عرض منتجات التبغ في أماكن البيع

12:32 ص

الوكيل الإخباري- صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعليمات معدّلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع لسنة 2025، وذلك بهدف تعزيز الرقابة وتنظيم آلية عرض وبيع منتجات التبغ، وحماية الفئات العمرية الأقل من 18 عامًا.





ونصّت التعليمات على إلزام المنشآت بوضع منتجات التبغ في وحدات عرض مغلقة وغير ظاهرة للعيان، سواء كانت علوية أو جانبية، على أن تكون في متناول البائع فقط، مع منع وضع أي كتابات أو صور أو شعارات خاصة بمنتجات التبغ داخل وحدات العرض.



كما شدّدت التعليمات على حظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مع إلزام البائعين بالتحقق من العمر من خلال بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية معتمدة.



وتضمّنت التعديلات إلزام المنشآت المرخّصة قبل نفاذ هذه التعليمات بتصويب أوضاعها خلال مدة شهر من تاريخ صدورها، إضافة إلى تعديل المسافة المعتمدة بين أماكن بيع منتجات التبغ والمؤسسات، بحيث لا تقل عن 250 مترًا سيرًا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة.



وتأتي هذه التعليمات في إطار الجهود الوطنية للحد من أضرار التدخين، وتنظيم بيئة عرض منتجات التبغ، وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة ذات العلاقة.

