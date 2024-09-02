صدور "ربط مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي"

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الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024. اضافة اعلان





وصدر النظام بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (10) مكررة والمادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012.