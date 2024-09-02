صدور "ربط مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي"

وصدر النظام بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (10) مكررة والمادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012.
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