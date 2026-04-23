صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية

وكان مجلس النواب قد وافق، في نهاية آذار، وبالأغلبية، على تعديلات مجلس الأعيان على المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وأقر مشروع القانون كاملًا مع تعديلات الأعيان
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
