صدور قرار تأجيل انتخابات مجلس أمانة عمان لـ6 أشهر في الجريدة الرسمية

-
أخبار متعلقة
-
بسعر 21 دينارا لكل 5 لترات… زيت الزيتون التونسي يصل إلى مستودعات "الاستهلاكية المدنية"
-
طوقان تبحث مع معهد النمو الأخضر تعزيز الشراكة وحشد التمويل المناخي
-
بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" والسفارة الأميركية
-
محافظة: صندوق دعم الطالب سينهي ديونه للجامعات الرسمية نهاية 2026
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في ندوة حوارية حول الوظيفة الاتصالية للأحزاب بعد الانتخابات
-
نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما
-
إرادة ملكية للسفير أبو وندي
-
وزارة الزراعة تبحث ومنظمة الفاو مبادرة "يدا بيد"