صدور قرار تأجيل انتخابات مجلس أمانة عمان لـ6 أشهر في الجريدة الرسمية

06:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761133 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية الصادرة، الخميس، قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتأجيل انتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 6/1/2026. اضافة اعلان



تم نسخ الرابط





