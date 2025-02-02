صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (الهجينة) المراد استبدالها بسيارة قديمة.

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وينص القرار، على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "هجينة" والمندرجة تحت بند التعرفة الجمركية 8703 والتي تستبدل بالسيارات القديمة التي يتم شطبها، بنسبة 15 بالمئة.



وبذلك تصبح الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة المراد استبدالها، 45 بالمئة بدلا من 60 بالمئة، ووفق آلية شطب السيارات القديمة.