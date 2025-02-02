صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية

وينص القرار، على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "هجينة" والمندرجة تحت بند التعرفة الجمركية 8703 والتي تستبدل بالسيارات القديمة التي يتم شطبها، بنسبة 15 بالمئة.
وبذلك تصبح الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة المراد استبدالها، 45 بالمئة بدلا من 60 بالمئة، ووفق آلية شطب السيارات القديمة.
واشترط القرار أن تكون المركبة موافقا عليها بموجب كتب الشطب قبل تاريخ 13 أيلول 2024 على أن ينتهي القرار بتاريخ 30 حزيران 2025.
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