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صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأحد، 02-02-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-   صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (الهجينة) المراد استبدالها بسيارة قديمة.

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وينص القرار، على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "هجينة" والمندرجة تحت بند التعرفة الجمركية 8703 والتي تستبدل بالسيارات القديمة التي يتم شطبها، بنسبة 15 بالمئة.


وبذلك تصبح الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة المراد استبدالها، 45 بالمئة بدلا من 60 بالمئة، ووفق آلية شطب السيارات القديمة.


واشترط القرار أن تكون المركبة موافقا عليها بموجب كتب الشطب قبل تاريخ 13 أيلول 2024 على أن ينتهي القرار بتاريخ 30 حزيران 2025.

 
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