صدور قرار تسمية الطوباسي خلفا للجراح في مجلس النواب الـ 20 بالجريدة الرسمية

01:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764500 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، الاثنين، قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الذي ينص على أن المترشح عن فئة الشباب حمزة هاني محمد خليل (الطوباسي) هو من يلي المترشح محمد أحمد علي الجراح من قائمة حزب العمال. اضافة اعلان





وأكد نص القرار شطب عضوية النائب محمد أحمد علي الجراح من سجل حزب العمال وإسقاطه من سجل الأحزاب السياسية لدى الهيئة امتثالا لقرار المحكمة الإدارية العليا، موضحة أن الجراح قد فقد عضويته في مجلس النواب بناء على القرار.

وتاليا نص القرار:

"تأسيسا على أحكام الدستور وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "4" لسنة 2022 وتعديلاته وقانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 وتعديلاته والمذكرات المرفوعة من أمين سجل الأحزاب السياسية ومدير العمليات الانتخابية في الهيئة قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في قراره رقم 4/2026 الصادر بتاريخ 11/2/2026 ، ما يلي .

أولا: شطب عضوية النائب محمد أحمد علي الجراح من سجل حزب العمال واسقاطه من سجل الأحزاب السياسية لدى الهيئة امتثالا لقرار المحكمة الإدارية العليا رقم (٢٠٢٥/٥٧٤) الصادر بتاريخ 11/2/2026 ، وبذلك يكون قد فقد عضويته من مجلس النواب .

ثانيا : استنادا للمادة (٥٨/أ/٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وبالرجوع الى طلب الترشيح لقائمة حزب العمال المودع لدى مديرية العمليات الانتخابية في الهيئة اعتبار المترشح عن فئة الشباب حمزه هاني محمد خليل هو الذي يلي المترشح محمد أحمد علي الجراح ومن نفس قائمة حزب العمال".





تم نسخ الرابط





