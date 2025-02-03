صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي

الوكيل الإخباري- صدر حديثا كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للأكاديمي الدكتور عدنان الزعبي، عن دار وائل للنشر والتوزيع في عمان.

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والكتاب، الذي يقع في 324 صفحة من القطع المتوسط، يُعد مدخلًا فكريًا وعمليًا لطلبة الإعلام في الجامعات بمراحلها الثلاث.