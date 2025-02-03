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صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي

صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي
صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي
الإثنين، 03-02-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   صدر حديثا كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للأكاديمي الدكتور عدنان الزعبي، عن دار وائل للنشر والتوزيع في عمان.

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والكتاب، الذي يقع في 324 صفحة من القطع المتوسط، يُعد مدخلًا فكريًا وعمليًا لطلبة الإعلام في الجامعات بمراحلها الثلاث.


ويتناول موضوعات تتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في أشكال العمل الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى الإيجابيات والسلبيات والتحديات التي يواجهها الصحفي والإعلامي في تطوير عمله باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 
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صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي

أخبار محلية صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي



 




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