صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي

والكتاب، الذي يقع في 324 صفحة من القطع المتوسط، يُعد مدخلًا فكريًا وعمليًا لطلبة الإعلام في الجامعات بمراحلها الثلاث.
ويتناول موضوعات تتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في أشكال العمل الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى الإيجابيات والسلبيات والتحديات التي يواجهها الصحفي والإعلامي في تطوير عمله باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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