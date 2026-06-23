صدور كتاب الموسم الثقافي الـ43 لمجمع اللغة العربية

ووفق بيان للمجمع اليوم الثلاثاء، يشتمل الكتاب على محاضرات الموسم الثقافي الثالث والأربعين للمجمع، التي ألقيت في الفترة من 17 حزيران 2025 حتى 8 تموز 2025.
ونوه رئيس المجمع، الدكتور محمد عدنان البخيت، في افتتاحية الكتاب، بعمق الثقافة العربية الإسلامية وسموها التاريخي، الذي جعل تأثر الثقافة الغربية بها أمرا حتميا وطبيعيا، داعيا إلى تدقيق الفهم ومراجعة آليات الترجمة وحركتها المتبادلة بين الشرق والغرب عبر العصور.
وضم الكتاب ثلاثة أبحاث؛ الأول بعنوان "تأثير الغزل العربي في الشعر الألماني في القرن التاسع عشر" للدكتور زياد الزعبي، والثاني بعنوان "انتشار إشعاعات فن المقامة عبر الأندلس في السرد الإسباني الوسيط: إشكالات الترجمة والتأثير" للدكتور فايز القيسي.
واختتم الكتاب بالبحث الثالث، الذي حمل عنوان "أثر ألف ليلة وليلة في نماذج من السرد الغربي"، للدكتور إبراهيم السعافين.
ويمثل هذا الإصدار جسرا معرفيا يبرز عمق الأثر الأدبي العربي في الثقافة العالمية، ويؤكد مكانة التراث العربي مصدرا متجددا يلهم الآداب الإنسانية عبر العصور.
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