صدور كتاب "بوح الرماح" لتوثيق السردية الأردنية وسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني

الوكيل الإخباري- صدر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع كتاب "بوح الرماح" تاريخ الملك عبدالله الثاني 30 كانون الثاني 1962 - 6 شباط 1999.. صفحات من السردية الأردنية للباحث والمؤرخ الدكتور سلطان الرصيفان العبّادي وعدد صفحاته 958 صفحة.

تناول الكتاب السيرة الذاتية لجلالة الملك عبدالله الثاني من خلال رصد أخباره في الجريدة الرسمية و15 صحيفة أردنية، وتتبع يومياته ونشاطاته، والمهام التي تم تكليفه بها، ومشاركاته السياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية في الفترة من 1962-1999.


ويضم الكتاب أيضاً 40 مقابلة مع قادة وضباط وضباط صف من رتبة فريق أول إلى رتبة وكيل ممن عملوا مع الملك في جميع مراحل خدمته العسكرية، حيث تم عرض مقتطفات من السردية العسكرية التي تخص القوات المسلحة في هذا الكتاب للمرة الأولى.


ويحوي الكتاب 550 صورة في جميع مراحله الزمنية وفق التاريخ المدرج أعلاه، التقطتها عدسات مصورين عملوا مع جلالة الراحل العظيم الملك الحسين والديوان الملكي الهاشمي العامر مثل ألبير فلوطي، يعقوب تورانيان، زهراب ماركاريان، هاكوب قيراقوسيان، مليدوس، واستوديو سمير أميس، ومصورين في فترات لاحقة مثل يوسف العلان وناصر أيوب.


وعلى مدى ثلاث سنوات عمل الرصيفان على تأليف الكتاب الذي يحتوي على تفاصيل هامة جداً تظهر لأول مرة وتتعلق بجميع نواحي حياة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

 
 


