السبت 2026-05-09 03:52 م

صدور نظام معدل للتنظيم الإداري لوزارة الصحة يستحدث "مديرية اللجان الطبية"

صدور نظام معدل للتنظيم الإداري لوزارة الصحة يستحدث "مديرية اللجان الطبية"
وزارة الصحة
 
السبت، 09-05-2026 01:19 م
الوكيل الإخباري-   صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام رقم (19) لسنة 2026، "نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة"، الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.اضافة اعلان


وبموجب النظام الجديد، تم استحداث "مديرية اللجان الطبية" لتنضم إلى الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال تعديل المادة (3) من النظام الأصلي.

كما تضمن النظام تعديلا من النظام الأصلي رقم 5 لعام 2022، يقضي بإضافة مديرية اللجان الطبية كإحدى الوحدات الإدارية المرتبطة تنظيميا ضمن الهيكل الإداري للوزارة.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير منظومتها الإدارية وتعزيز كفاءة عمل اللجان الطبية وتنسيق مهامها بما يخدم مصلحة العمل والمواطنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج

عربي ودولي السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج

"الواحة" في معان.

أخبار محلية "تطوير معان" تعلن جاهزية "الواحة" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

أخبار محلية لن تصدق ما قاله كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المغرب

ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري في مسابقة أفضل هدف بالدوري الفرنسي https://jornews.com/post/147046

أخبار محلية ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري كأجمل هدف بالدوري الفرنسي

عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً لإجراء الصيانة الدورية حتى الأربعاء المقبل

جانب من جولة ميدانية لوزير النقل نضال القطامين في محافظتي معان والعقبة

أخبار محلية وزير النقل: قطاع النقل يدخل مرحلة مفصلية تستدعي رفع الكفاءة وتكامل الجهود

ادارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية ترخيص السواقين: بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة غدا الأحد



 
 






الأكثر مشاهدة

 