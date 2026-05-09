صدور نظام معدل للتنظيم الإداري لوزارة الصحة يستحدث "مديرية اللجان الطبية"

الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام رقم (19) لسنة 2026، "نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة"، الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.





وبموجب النظام الجديد، تم استحداث "مديرية اللجان الطبية" لتنضم إلى الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال تعديل المادة (3) من النظام الأصلي.



كما تضمن النظام تعديلا من النظام الأصلي رقم 5 لعام 2022، يقضي بإضافة مديرية اللجان الطبية كإحدى الوحدات الإدارية المرتبطة تنظيميا ضمن الهيكل الإداري للوزارة.



ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير منظومتها الإدارية وتعزيز كفاءة عمل اللجان الطبية وتنسيق مهامها بما يخدم مصلحة العمل والمواطنين.





