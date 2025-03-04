صدور نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 ويقرأ مع النظام رقم (1) لسنة 2001 المشار اليه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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