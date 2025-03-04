صدور نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية

ونص النظام على تعديل المادة (2) من النظام الأصلي، بالغاء عبارة ( للسلطة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف الحرم الجمركي الوارد فيها . والغاء عبارة (أو) الأشخاص الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الناقل) الوارد فيها. وإلغاء المعنى المخصص لتعريف (البيان) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول أو الخروج ونعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزا من هذا التصريح.
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