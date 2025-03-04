 
الثلاثاء 2025-03-04 05:47 م
 

صدور نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الثلاثاء، 04-03-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-     صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير نظام معدل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 ويقرأ مع النظام رقم (1) لسنة 2001 المشار اليه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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ونص النظام على تعديل المادة (2) من النظام الأصلي، بالغاء عبارة ( للسلطة) الواردة في المعنى المخصص لتعريف الحرم الجمركي الوارد فيها . والغاء عبارة (أو) الأشخاص الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الناقل) الوارد فيها. وإلغاء المعنى المخصص لتعريف (البيان) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول أو الخروج ونعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزا من هذا التصريح.

 
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