صدور نظام معدل يسمح لموظفين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

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الوكيل الإخباري- صدر في عدد للجريدة الرسمية، الخميس، نظام معدل لنظام الخدمة المدنية يسمح لموظفين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفق شروط. اضافة اعلان





وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال في نهاية تموز/ يوليو إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وفق ضوابط.



وأوضح الخصاونة حينها، أن الضوابط تضمن عدم التأثير على إنتاجية الموظف، وعدم تضارب المصالح، وضمان الحيادية في اتخاذ الإذن بالعمل.



وأضاف أن العدد الإجمالي الحاصل على أذونات بالعمل خارج إطار الدوام الرسمي يقل عن ألف، من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.