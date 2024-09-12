صدور نظام معدل يسمح لموظفين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال في نهاية تموز/ يوليو إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وفق ضوابط.
وأوضح الخصاونة حينها، أن الضوابط تضمن عدم التأثير على إنتاجية الموظف، وعدم تضارب المصالح، وضمان الحيادية في اتخاذ الإذن بالعمل.
وأضاف أن العدد الإجمالي الحاصل على أذونات بالعمل خارج إطار الدوام الرسمي يقل عن ألف، من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
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