صدور 3 أنظمة مرتبطة بترخيص المركبات ولوحاتها

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، عدد من الأنظمة ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون.

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واشتملت الجريدة الرسمية على أنظمة مرتبطة بترخيص المركبات ولوحاتها.

وتضمن العدد نظامًا معدلًا لنظام تسجيل وترخيص المركبات، ونظامًا معدلًا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، ونظامًا معدلًا لنظام لوحات المركبات.



كما اشتمل على نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة، إضافة إلى نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية.