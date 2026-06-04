الخميس 2026-06-04 07:45 م

صدور 3 أنظمة مرتبطة بترخيص المركبات ولوحاتها

أزمة سير
تعبيرية
 
الخميس، 04-06-2026 07:04 م

الوكيل الإخباري-   صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، عدد من الأنظمة ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون.

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واشتملت الجريدة الرسمية على أنظمة مرتبطة بترخيص المركبات ولوحاتها.

 

وتضمن العدد نظامًا معدلًا لنظام تسجيل وترخيص المركبات، ونظامًا معدلًا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، ونظامًا معدلًا لنظام لوحات المركبات.


كما اشتمل على نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة، إضافة إلى نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية.


وفي إطار التعاون الأردني اللبناني، نُشرت مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تغطي مجالات الشباب والصناعة والاستثمار والضمان الاجتماعي والطاقة والبيئة والتحول الرقمي والنقل والإدارة العامة والتنمية الاجتماعية والسياحة والتدريب المهني والتعليم والإعلام.

 
 


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