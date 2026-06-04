صدور 3 أنظمة مرتبطة بترخيص المركبات ولوحاتها

واشتملت الجريدة الرسمية على أنظمة مرتبطة بترخيص المركبات ولوحاتها.
كما اشتمل على نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة، إضافة إلى نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية.
وفي إطار التعاون الأردني اللبناني، نُشرت مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تغطي مجالات الشباب والصناعة والاستثمار والضمان الاجتماعي والطاقة والبيئة والتحول الرقمي والنقل والإدارة العامة والتنمية الاجتماعية والسياحة والتدريب المهني والتعليم والإعلام.
-
أخبار متعلقة
-
الجريدة الرسمية تضم 17 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مرتبطة بالتعاون بين الأردن ولبنان
-
نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد بالاردن يدخل حيز التنفيذ
-
الأردن يشارك بأعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي
-
العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية
-
طرح تشكيلة من منتجات منتخب النشامى للجماهير
-
سلطة العقبة تشارك بفعاليات الاتحاد العالمي للمدن السياحية في بكين
-
"العليا لتطوير التفتيش" تقر مأسسة "التفتيش الذكي" وإطلاق جائزة وحدة التفتيش المتميزة
-
الأردن يفوز برئاسة فريق التجارة الإلكترونية والشمول المالي