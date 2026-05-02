صراع اللقب يشتعل .. تعليمات خاصة لمباراة الفيصلي والرمثا

الوكيل الإخباري- أعلن اتحاد كرة القدم التعليمات الإدارية والتنظيمية لمباراة الفيصلي والرمثا التي تقام يوم غد الأحد، على استاد عمان، ضمن الجولة الـ26 وقبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم.



وتلعب نتيجة المباراة دورًا مهمًا في إمكانية تحديد لقب بطل الدوري، أو تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة من الدوري.



ويلتقي غدًا الفيصلي مع الرمثا، والحسين مع السرحان، والوحدات مع السلط.



وقال الاتحاد في التعليمات إن جميع الأبواب الداخلية والخارجية ستفتح أمام الجماهير اعتبارًا من الساعة الثالثة مساءً، وأن الدخول إلى المنصة الرسمية يقتصر على أعضاء مجلس إدارة الناديين، ومجلس إدارة الاتحاد، وحاملي التذاكر فقط.



وحددت التعليمات مكان جلوس جمهور نادي الفيصلي على يسار المنصة للدرجتين الخاصة والأولى، والدرجة الثانية كاملة، ومكان جمهور نادي الرمثا على يمين المنصة للدرجتين الخاصة والأولى.



ويدخل جمهور الفيصلي من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (3)، فيما يدخل جمهور الرمثا من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (9).



وخصصت البوابات الداخلية (C+D) للدرجة الأولى يسار المنصة، والبوابة (B) للدرجة الخاصة يسار المنصة، والبوابات (E، F، G) للدرجة الثانية لجمهور نادي الفيصلي.



وخصصت البوابات الداخلية (K، J) للدرجة الأولى يمين المنصة، والبوابة (L) للدرجة الخاصة يمين المنصة.

وبينت التعليمات أن خروج جماهير الفريقين بعد نهاية المباراة سيكون حسب تقديرات قائد الواجب المعني، بما يتعلق بأمور الأمن والسلامة.



ويتصدر الحسين الدوري برصيد 56 نقطة، يليه الفيصلي بـ53 نقطة، والوحدات بـ50 نقطة.



وأعلن الاتحاد أيضًا عن تعيين الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الـ26 وقبل الأخيرة من دوري المحترفين، إذ أُسندت مباراة الفيصلي والرمثا إلى الحكم محمد مفيد للساحة، ويساعده محمد الخلف وحمزة سعادة، فيما يتولى أحمد يعقوب مهام الحكم الرابع.



أما مباراة السرحان والحسين، فسيقودها معاذ عبد السلام للساحة، ويعاونه قيس خميس وفريد السقار، والحكم الرابع إبراهيم سمارة.



وفي مواجهة السلط والوحدات، يدير اللقاء محمود السوالمة، بمساعدة أحمد محسن وأحمد الحتو، والحكم الرابع قيس غوانمة، بينما يقود أدهم مخادمة مباراة الجزيرة وشباب الأردن، ويساعده أحمد الرويلي وقصي الشمايلة، والحكم الرابع مروان السماعيل.



أما مباراة الأهلي والبقعة، فأسندت إلى أحمد يعقوب للساحة، ويعاونه محمد محرم وهادي أدهم، فيما يكون عمر المعاني حكمًا رابعًا.



يُشار إلى أن اتحاد كرة القدم قرر نقل مباريات الجولة عبر قناة الاتحاد على منصة "يوتيوب".







